Homem é preso após furtar portão de prédio em Icaraí

Criminosos têm feito ações cada vez mais ousadas e surpreendentes. Na madrugada desta quarta-feira (10), um homem foi preso após furtar um portão de alumínio de um imóvel comercial no bairro de Icaraí, Zona Sul de Niterói. O local estava vazia no comento do crime e, atualmente, está desocupado desde o fechamento de uma clínica médica que funcionava lá.

Toda a ação foi flagrada por câmeras de monitoramento do Centro Integrado de Segurança Pública (CISP) da Prefeitura de Niterói. Por volta de 2h30min, o homem entrou na área do imóvel e, numa ação rápida, retirou o portão e o levou. Ao flagrar a ação, o CISP acionou, via rádio, equipes do 12º BPM (Niterói).

O imóvel fica na esquina da Avenida Roberto Silveira com a Rua Mariz e Barros. Os militares realizaram buscas pela região por cerca de uma hora, na região de Icaraí. Após a procura, os militares conseguiram achar o suspeito, que ainda estava em posse do portão. Ele foi detido e conduzido à delegacia.

A ocorrência foi encaminhada à 76ª DP (Niterói), onde o homem foi autuado em flagrante por furto e recebeu voz de prisão. O portão foi apreendido. O suspeito foi encaminhado à carceragem da distrital. Em seguida, o acusado será transferido a uma unidade prisional, onde passará por audiência de custódia.