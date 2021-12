Homem é preso acusado de pornografia infantil e rituais satânicos em Cabo Frio

Mais um acusado de armazenar material envolvendo exploração sexual de menores de idade foi preso em Cabo Frio, na Região dos Lagos. Policiais civis da 126ª DP (Cabo Frio) prenderam em flagrante, nesta terça-feira (30), um homem acusado de pornografia infantil. Contra ele foi cumprido um mandado de busca e apreensão expedido pela Justiça do estado de Santa Catarina.

Os agentes foram ao endereço do suspeito, na Praia do Siqueira, em Cabo Frio, Região dos Lagos do Rio de Janeiro, e encontraram diversas imagens de pornografia infantil, com dizeres que lembravam rituais satânicos, além de dois cadernos contendo senhas de acesso a sites de pornografia infantil.

Os policiais também observaram o nome de uma vítima escrito nas paredes de um cômodo da casa, que consta no procedimento de investigação do estado de Santa Catarina, e no qual o autor faz ameaças de morte contra ela.

No imóvel foram apreendidos um notebook, quatro pendrives, um telefone celular, diversas fotografias de pornografia infantil e dois cadernos de anotações, além de fotografias da vítima catarinense. O homem foi encaminhado á carceragem da distrital e, na sequência, ao sistema prisional, ficando á disposição da Justiça.

Segundo caso em uma semana

Este foi o segundo homem preso por pornografia infantil em uma semana na cidade. Em 25 de novembro, após dois meses de investigação, policiais civis da Delegacia da Criança e do Adolescente Vítima (DCAV) prenderam ontem em flagrante um homem, de 54 anos, por armazenar material com conteúdo pornográfico infantojuvenil.

Durante uma análise preliminar foi possível verificar que o homem guardava diversos arquivos de imagens e vídeos relacionados à exploração sexual de crianças e adolescentes. O material será encaminhado para perícia visando comprovação dos elementos coletados.