Homem é preso acusado de furtar loja no Plaza

Um homem foi preso em flagrante após furtar mais de R$ 1 mil em camisas de uma loja dentro de um shopping no Centro de Niterói, nessa segunda-feira (28). De acordo com levantamento feito pela Polícia Militar, o acusado possui 20 passagens pela polícia por diferentes tipos de crimes.

Segundo informações do 12º BPM (Niterói), uma equipe que estava em ação de policiamento pela região foi informada por populares de que seguranças tinham detido um homem no interior do Plaza Shopping. Os militares foram ao local, detiveram o homem e o conduziram à delegacia.

Uma funcionária da loja que teria sido furtada pelo homem acompanhou os policiais. De acordo com os agentes, com o acusado foram encontradas 21 camisas, totalizando R$ 1.259,00. Um boletim de ocorrência foi registrado pela 76ª DP (Niterói), para onde o material foi encaminhado.

Segundo levantamento feito pela polícia, o suspeito, que tem 52 anos, possui 20 anotações criminais anteriores por furto, tráfico e roubo. Ele foi autuado em flagrante por furto e encaminhado á carceragem da distrital. Na sequência, o homem foi transferido ao sistema prisional, ficando á disposição da Justiça.