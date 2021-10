Homem é preso acusado de estuprar menina de 12 anos na Região dos Lagos

Acusado de abusar sexualmente da cunhada, quando ela tinha apenas 12 anos de idade, um homem foi preso, nesse sábado (30), e agora responderá em cárcere pelo crime. A investigação da Polícia Civil fez com que a identidade do acusado fosse confirmada e a Justiça expediu o mandado de prisão.

De acordo com a 126ª DP (Cabo Frio), ele responderá pelo crime de estupro de vulnerável. Ele foi capturado, no bairro Praia Linda, no município de São Pedro da Aldeia, após trabalho de inteligência e monitoramento.

De acordo com os agentes, homem abusou sexualmente da cunhada que à época tinha 12 anos. Contra ele, foi cumprido mandado de prisão condenatória expedido pela Comarca de Araruama.