Homem é preso acusado de esfaquear adolescentes em São Gonçalo

As duas adolescentes que foram esfaqueadas na noite do último sábado (26) no bairro Jardim Bom Retiro, em São Gonçalo, reconheceram o autor do crime no Hospital Estadual Alberto Torres, e os policiais de plantão na unidade, deram voz de prisão ao adolescente de 17 anos, que tinha um relacionamento com uma das meninas, e não com a mãe dela, como foi dito anteriormente.

De acordo com a versão contada pela mãe das meninas aos policiais, o agressor era um morador de rua, que foi acolhido na casa delas há três meses. No entanto, ao descobrir o relacionamento dele com uma das filhas, a mulher decidiu expulsá-lo de casa. Irritado com a decisão, ele atacou as adolescentes de 13 e 15 anos quando a mãe delas foi o mercado.

Elas foram socorridas por parentes e vizinhos e levadas ao Hospital Estadual Alberto Torres, em São Gonçalo.

“A direção do Hospital Estadual Alberto Torres (HEAT) informa que as pacientes Brenda Machado Viana e Gabriela da Silva Viana apresentam estado de saúde estável”, informou a Secretaria Estadual de Saúde neste domingo (27).

O caso foi registrado na 74ª DP, em Alcântara.