Homem é preso acusado de ameaçar e agredir ex-companheira

A polícia prendeu na região do Rio do Ouro, divisa entre Niterói e São Gonçalo, um homem acusado de agredir a ex companheira, além de ameaçá-la com uma faca. A captura foi feita, por policiais civis da 75ª DP (Rio do Ouro), nessa segunda-feira (16), mas o caso foi divulgado somente nesta quarta-feira (18). Foi cumprido um mandado de prisão preventiva, que estava em aberto.

De acordo com os agentes, em abril deste ano, o homem agrediu e ameaçou a ex-companheira com uma faca por não aceitar o término do relacionamento. Eles ficaram juntos por sete anos e estavam separados há dois. Segundo a 75ª DP, o homem responderá por crimes de lesão corporal e ameaça. Ele foi encaminhado ao sistema penitenciário, onde ficará à disposição da Justiça.

Operação Maria da Penha

Para reprimir casos de violência contra a mulher, o Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP), em parceria com o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos (MMFDH), lançou, nesta quarta-feira, a Operação Maria da Penha. A ação inédita terá ainda as participações das Secretarias de Segurança Pública dos Estados e do Distrito Federal, do Conselho Nacional dos Comandantes-Gerais das Polícias Militares do Brasil, do Conselho Nacional de Justiça e do Conselho Nacional do Ministério Público.

A cerimônia contará com a presença da ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Damares Alves, e do ministro da Justiça e Segurança Pública, Anderson Torres. O objetivo é promover ações para qualificar o atendimento às vítimas de violência contra a mulher, reforçar o cumprimento de medidas protetivas, além de conscientizar a população sobre a importância de denunciar as agressões.