Homem é preso acusado de abuso contra enteada de 12 anos

Policiais civis da Delegacia da Criança e do Adolescente Vítima (DCAV) prenderam, nesta sexta-feira (6), na região do Sapê, Zona Norte de Niterói, um homem, de 29 anos, acusado de estuprar a enteada, de 12 anos. De acordo com as investigações, os abusos eram filmados na presença da irmã da vítima, de 3 anos.

Em depoimentos prestados à polícia, as vítimas narraram os atos praticados na própria residência, onde o criminoso se aproveitava da ausência de sua companheira para abusar das crianças, mesmo enquanto dormiam. Um inquérito foi instaurado e a DCAV solicitou um mandado de prisão junto à Justiça. Ele foi localizado e preso.

O acusado foi indiciado pelos crimes de estupro de vulnerável, satisfação da lascívia na presença de criança e/ou adolescente e por armazenar material de cunho pornográfico e/ou sexual envolvendo crianças e/ou adolescentes. Após a ação, ele foi encaminhado à carceragem da especializada e, na sequência para audiência de custódia, ficando à disposição da Justiça.

Situação alarmante

Dados mais recentes do Instituto de Segurança Pública (ISP) apontam que casos de estupro estão em alta, na cidade de Niterói. No primeiro semestre de 2021, foram 92 registros, contra 62 no mesmo período, no ano passado. Isto representa alta de 48,4%. Há de se ressaltar que o número pode ser ainda maior, se levado em consideração casos que não são comunicados à polícia.