Homem é morto dentro de casa em São Gonçalo

A Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo, Itaboraí e Maricá (DHNSG) investiga a morte de Anderson Clayton de Araújo Lopes, de 33 anos. Ele foi morto dentro de casa, no bairro de Guaxindiba, em São Gonçalo. O homicídio ocorrido na Rua Rodolfo Siqueira foi denunciado a Polícia Militar que compareceu no local e pode confirmar as informações. O corpo de Anderson foi encontrado na cozinha da residência.

Uma equipe da DHNSG realizou a perícia da cena do crime. O Corpo de Bombeiros da cidade foi acionado e levou o corpo da vítima para o Instituo Médico Legal (IML), de Tribobó, em São Gonçalo.