Homem é morto ao tentar impedir assalto em São Gonçalo

Um homem foi assassinado, na noite do último sábado, ao tentar impedir um assalto no bairro do Colubandê, em São Gonçalo. Um suspeito também morreu. De acordo com informações da Polícia Militar, ambos foram feridos por disparos de arma de fogo.

Ainda segundo a PM, uma equipe do 7° BPM (São Gonçalo) deslocou-se à Rua Expedicionário Aristides José da Silva, no Colubandê, para verificar ocorrência com disparos de arma de fogo.

De acordo com as informações colhidas pelos agentes no local, um homem, na tentativa de impedir um roubo em um estabelecimento, entrou em luta corporal com o suspeito, ambos foram feridos por tiros e não resistiram.

A arma do crime não foi localizada. O caso foi registrado na Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo, Itaboraí e Maricá (DHNSG), que irá investigar. Ainda não há informações sobre a identidade dos mortos ou quantas pessoas participaram da tentativa de roubo.

Foto: Reprodução/Google Street View