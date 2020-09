Homem é morto a pauladas em Maricá

Um homem de 39 anos foi morto a pauladas em Maricá durante a noite de ontem. Policiais do 12º Batalhão (Niterói) foram acionados até a Rua Rua Ademir Peixe Lourenço, no bairro de Eldorado, para verificar a ocorrência de um homicídio. No endereço os agentes puderam confirmar a informação ao encontrarem com profissionais do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) já estavam no local e confirmaram o falecimento de Israel Lima de Castro.

A vítima estava no interior de uma residência que, de acordo com informações colhidas pela guarnição, era frequentada por moradores de rua. Policiais civis foram até o endereço e realizaram a perícia. O assassinato foi registrado na Divisão de Homicídios de Niterói, São Gonçalo, Itaboraí e Maricá (DHNISG) que investigará sobre a autoria do crime. O corpo foi removido por agentes do Corpo de Bombeiros e levado para o Instituto Médico Legal (IML) responsável pela área.