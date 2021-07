Homem é levado á delegacia após agredir enteado

Um homem foi detido por policiais militares, nessa quarta-feira (30), acusado de ter agredido o próprio enteado, em uma casa no bairro do Cantagalo, Região de Pendotiba, em Niterói. Militares do 12º BPM (Niterói) foram acionados ao local a fim de averiguar a denúncia. De acordo com as agentes, o suspeito admitiu ter agredido o jovem.

Chegando ao imóvel, os militares foram recebidos pelo irmão do jovem. No imóvel, estavam, além dele, a própria vítima, um menino de 12 anos, além do suspeito, que é o padrasto, e a mãe do rapaz. Segundo os agentes, a criança apresentava hematomas na região do pescoço, levantando a suspeita de agressão.

Questionado, o padrasto, segundo os agentes, admitiu ter agredido o rapaz e alegou que o fato aconteceu após uma briga familiar e ainda afirmou ter sido agredido pelo menor. Vítima e suspeito, além da mãe do menino, foram conduzidos à 79ª DP (Jurujuba), que registrou o caso e autuou o padrasto por maus tratos.

De acordo com a distrital, os dois foram encaminhados ao Instituto Médico Legal (IML) da cidade, onde passaram por exame de corpo de delito, cujo resultado será enviado, posteriormente, para a equipe de investigação. O suspeito foi liberado e irá responder em liberdade.