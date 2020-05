Homem é flagrado sobrevoando Ponte Rio-Niterói com drone

Um homem foi flagrado pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), sobrevoando a Ponte Rio-Niterói com um drone. O local é uma zona de voo proibida. O fato aconteceu na tarde de segunda-feira (18).

Por volta das 13h40, a concessionária Ecoponte contactou a PRF para informar que havia um carro estacionado, no recuo da Ponte e o motorista, de 30 anos, estava se recusando a sair do local. Além disso, ele estava operando um drone.

Os policiais foram até o local e pediram ao motorista o documento SISANT, que é o cadastro no Sistema de Aeronaves não Tripuladas e se ele possuía autorização de voo, emitida pela Departamento de Controle do Espaço Aéreo (DECEA).

O condutor não possuía nenhum documento para o uso do drone e alegou que estava fazendo filmagem de imagens do Rio de Janeiro para mostrar o quanto estava diminuindo a poluição na cidade, com a restrição da circulação de pessoas, em alguns bairros, devido à COVID-19.

A PRF lavrou um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO), em que o motorista foi enquadrado nas contravenções penais de direção não licenciada de aeronave e prática de aviação acrobata ou voos baixos, fora de zona permitida.