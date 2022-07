Homem é executado em Itaboraí

Um comerciante foi morto, com vários tiros, na noite da última segunda-feira (04) no Centro de Itaboraí. O crime aconteceu na Av. Vinte e Dois de Maio, no Centro da cidade, e a autoria e a motivação ainda são desconhecidas. O corpo foi levado para o Instituto Médico Legal (IML) de Tribobó, e a família preferiu não conversar com a imprensa sobre o ocorrido.

Conhecidos da vítima, identificada como Gilvan Silva, de 46 anos, contaram que ele trabalhava como ambulante e que vários homens chegaram e atiraram várias vezes. Pelo menos cinco disparos atingiram o vendedor que morreu no local.

Parentes de Gilvan estão resolvendo as questões burocráticas no IML e estão emocionados. O clima é de muita tristeza e indignação. O caso está sendo investigado pela Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNSG).