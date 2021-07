Homem é executado com vários tiros no Jóquei

A violência voltou a assolar a região do Jóquei, em São Gonçalo. A localidade, nos primeiros meses de 2021, passou por constantes confrontos entre as facções Comando Vermelho (CV) e Terceiro Comando Puro (TCP) pelo controle do tráfico de drogas na região. Inocentes chegaram a ser vitimados pela disputa. Na manhã desta segunda-feira (5), um homem foi assassinado na região.

Segundo informações da Polícia Militar, por volta de 7h40min, uma equipe do 7º Batalhão (São Gonçalo) foi acionada, via 190, com denúncia de que uma pessoa havia acabado de ser morta, na Rua Alcebíades Caldeiras. Chegando ao local, os policiais encontraram a cena estarrecedora: um corpo ferido com várias perfurações por tiros.

Ainda de acordo com a PM, não há informações sobre os possíveis autores ou motivação do crime. Contudo, o batalhão confirma que a área onde aconteceu o homicídio e, atualmente, dominada pelo Comando Vermelho. Os agentes isolaram a área e acionaram a Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo, Itaboraí e Maricá (DHNSG), para que fizesse a perícia.

A distrital irá abrir investigação sobre o caso a fim de apurar a identidade da vítima e o que provocou o crime. Cabe ressaltar que a especializada possui investigação aberta sobre a disputa entre facções que assolou a região. Policiais Civis da DHNSG irão apurar eventual reinício dos confrontos entre criminosos na região.