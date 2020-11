Homem é executado com tiros na cabeça

Um homem foi executado por traficantes ontem (4) à noite com três tiros na cabeça enquanto trafegava de carro pela Estrada Velha de Búzios, altura do bairro Parque Eldorado, em Cabo Frio. De acordo com informações divulgadas pela Polícia Civil, a vítima foi cercada por dois homens em uma moto que efetuaram os disparos vindo a vítima a falecer imediatamente. Ainda de acordo com os agentes o assassinato teria sido motivado por uma competição de traficantes pelo domínio do tráfico de drogas local.



Segundo informações, a vítima agora morta era gerente do trafico de drogas em uma parte do bairro de Tangará e homem de confiança de Theco, traficante líder do tráfico de drogas na área. O homem executado seguia em direção a Armação de Búzios.