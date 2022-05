Homem é espancado e morto em Itaboraí

A Polícia Civil está investigando a morte de um homem por espancamento, no último domingo (1°), no bairro Apolo II, em Itaboraí, Região Metropolitana do Rio de Janeiro. O corpo da vítima foi conhecido pela própria irmã.

O caso está sendo investigado pela Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo, Itaboraí e Maricá (DHNSG). Segundo a especializada, uma equipe da Polícia Militar foi a primeira a chegar ao local, após receber a denúncia.

O crime aconteceu na Rua José Maria Arruda Barbosa. Os PMs chegaram ao local pouco antes das 9h. Os agentes encontraram o corpo da vítima, identificado como Henrique Barbosa de Brito, de 52 anos.

A equipe da PM acionou a Delegacia de Homicídios, que enviou uma equipe de perícia. Segundo a especializada, o corpo tinha sinais de espancamento. No local do crime, uma mulher, identificada como irmã de Henrique, confirmou a identidade da vítima.

A especializada abriu inquérito para apurar o crime. Até o momento, nenhum suspeito foi identificado. Depoimentos devem ser colhidos ao longo dos próximos dias. A DHNSG confirmou que existem câmeras de segurança que possam ter flagrado o assassinato.