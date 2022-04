Homem é esfaqueado em São Gonçalo

Um homem foi esfaqueado durante uma briga, na Rua Pauliceia do Nascimento, no Marambaia, em São Gonçalo, na manhã deste sábado (23). A vítima foi socorrida pelos Policiais Militares do 7º Batalhão (BPM) e levada para o Hospital Estadual Alberto Torres (Heal), no Colubandê.

Segundo os militares, eles foram acionados e quando chegaram no local, o homem de 33 anos estava deitado no chão, com ferimentos na barriga, após a briga. A vítima contou aos policiais que ele estava brigando e foi surpreendido com a facada, mas ele não conseguiu identificar o autor do crime.

O homem precisou passar por uma cirurgia e segue em internado em estado grave. A faca foi levada para a 74ºDP, no Alcântara.