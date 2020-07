Homem é encontrado morto em Tribobó

Um homem sem identificação foi encontrado hoje morto à tiros no final da Rua Giacono Casa Nova, em Tribobó, São Gonçalo. A vítima aparentando cerca de 40 anos estava com os braços amarrados com fios e recebeu os disparos no tórax. Policiais do 7⁰ BPM (São Gonçalo) chegaram ao local para fazer a guarda do corpo por volta das 7h30min.

Agentes da Delegacia de Homicídios de Niterói, Itaboraí e São Gonçalo (DHNISG) estiveram no local para a perícia e averiguação de informações.

De acordo com o delegado Wilson Palermo o homem foi atingido por disparos de pistola 9 milímetros. O caso segue sob investigação da especializada.