Homem é encontrado morto com marcas de tiros em Itaboraí

Um homem identificado como Ivan Silveira Duarte, de 61 anos, foi encontrado morto na manhã desta segunda-feira (23), na Vila Brasil, em Itaboraí.

Segundo policiais do 35º Batalhão de (Itaboraí), eles foram acionados pelos moradores e ao chegar no local, cercaram a região até a chegada da Polícia Civil para fazer a perícia no local.

O homem, que morava sozinho e tinha deficiência motora, foi encontrado com marcas de tiros, na rua próxima a residência em que morava.

O caso foi encaminhado para a Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo, Itaboraí e Maricá (DHNSGI), que segue investigando o crime. Já foram pedidas imagens das câmeras de segurança da região.