Homem é detido por fazer plantação de maconha em casa

Um homem de 24 anos foi detido por policiais do 7º Batalhão (São Gonçalo) no início da tarde de hoje (11) devido a uma denúncia sobre o mesmo possuir uma plantação de maconha em casa. O fato foi constatado quando os agentes chegaram até a residência da Rua Itaipu, no Laranjal, em São Gonçalo.

O acusado afirmou fazer o cultivo da planta há quatro meses para consumo próprio. A ocorrência foi levada para a 73ª DP (Neves) para apreciação da autoridade policial.