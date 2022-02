Homem é detido em motel na Região Oceânica com arma

A Polícia Militar de Niterói acionada na manhã dessa quinta-feira (17) para uma ocorrência dentro de um motel em Itaipu, na Região Oceânica. Um homem, de 23 anos, ameaçou e trancou sua ex-namorada dentro do quarto. Militares abordaram o homem, que tem passam por tráfico de drogas, no corredor do estabelecimento.

O caso aconteceu, segundo a Polícia Militar, por volta das 5h e durante a abordagem, o homem contou que estava com um carregador e munições dentro do bolso. Ele contou também que estava com um revólver dentro do quarto e a ex-namorada teria se assustado e jogado o revólver dentro do vaso, no banheiro do quarto.

Para entrar no quarto os militares pediram para a administração do motel abrir a porta e a mulher foi liberada. O caso foi registrado na 81ª DP (Itaipu) como cárcere, ameaça e porte ilegal de arma.