Homem é detido com faca no Centro

Um homem foi detido na tarde de hoje (17) no Centro de Niterói, acusado de carregar uma faca na bolsa e importunar as pessoas na rua. Agentes da Guarda Municipal foram acionados pelo Cisp e conseguiram capturar o homem identificado como Eduardo Abreu da Luz. Ele foi levado para a delegacia 76ª, no Centro.

Por volta das 15h30, a gentes da Guarda Municipal que faziam patrulhamento no Centro da cidade foram comunicados por pedestres que o homem estava em frente a uma lanchonete na Rua da Conceição, importunando quem passava pelo local.

De acordo com o relato de testemunhas ele estava aparentava estar alcoolizado. Ao fazerem a abordagem, os agentes encontraram uma faca na bolsa do acusado.

Eduardo foib conduzido até a delegacia onde a ocorrência foi registrada a ocorrência e o acusado assinou um termo de compromisso informando que em 25 de janeiro vai comparecer para uma audiência preliminar de acordo.