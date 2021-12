Homem é detido após furtar carne em supermercado

As imagens das câmeras de segurança de um supermercado, no bairro Itaipu, em Niterói, confirmaram um furto de carne realizado por um homem. O acusado foi detido por agentes do programa Segurança Presente de Niterói.

De acordo com os agentes, um patrulhamento estava sendo feito na Rua Central, quando os militares foram informados que um homem em atitude suspeita estava com uma mochila em um terreno. Ao checarem a informação, os policiais constataram que na mochila do suspeito havia uma grande quantidade de carne. Ao ser questionado sobre a origem da carne, o homem não conseguia explicar de onde era o material. Ele também não apresentou nenhuma nota fiscal constatando a compra do produto.

Ao verificar a logomarca de um supermercado local na embalagem da carne, os agentes entraram em contato com o estabelecimento, e confirmaram o furto. O gerente do supermercado ainda afirmou que tinha imagens da câmera de segurança do estabelecimento que mostravam o acusado furtando a carne.

O caso foi encaminhado para a 76ª DP, no Centro de Niterói, onde o acusado foi autuado.