Homem é baleado no Preventório em confronto com a PM

Um homem foi baleado e outro preso na manhã de hoje (27), durante operação da Polícia Militar na comunidade do Preventório, em Charitas, na Zona Sul de Niterói. Eles são acusados de ter envolvimento com o tráfico de drogas da região.

Um patrulhamento de rotina era feito por agentes do 12º Batalhão, na Avenida Sílvio Picanço, próximo a Travessa Doutor João Leitão, no Preventório, quando foram surpreendidos por um homem em um ponto de mototáxi com um rádio transmissor.

Ao tentarem realizar a abordagem do suspeito, o homem fugiu e iniciou uma troca de tiros. No confronto, um suspeito foi baleado e socorrido para o Hospital Estadual Azevedo Lima (HEAL), no Fonseca. Um outro suspeito foi preso.

No local, foram apreendidos uma pistola, um rádio transmissor e drogas. O caso foi registrado na 76º DP, no Centro.