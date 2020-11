Homem é baleado na cabeça em tentativa de assalto em São Gonçalo

Um homem de 30 anos foi baleado na cabeça ontem (22) à noite durante uma tentativa de assalto no bairro do Boa Vista, em São Gonçalo. As informação foi repassada pela esposa da vítima a Polícia Militar. A mulher contou que o crime aconteceu na Comunidade do Abacatão. O homem foi levado para ser socorrido no Hospital Estadual Alberto Torres (Heat), no Colubandê, onde permaneceu internado. O seu estado de saúde até as últimas informações divulgadas era grave. As investigações sobre o caso estão a cargo da 73ª DP (Neves).