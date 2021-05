Homem é baleado durante tentativa de assalto em São Gonçalo

Tentativa de assalto terminou com um homem baleado, na madrugada desta segunda-feira (10), no bairro do Coelho, em São Gonçalo. A vítima foi socorrida ao Hospital Estadual Alberto Torres (Heat), no Colubandê, a poucos quilômetros do local da abordagem, e está fora de perigo.

A Polícia Militar informou que agentes do 7º BPM (São Gonçalo) foram acionados para verificar a entrada de um homem com ferimentos provocados por disparo de arma de fogo no Hospital Estadual Alberto Torres. No local, os policiais foram informados de que a vítima teria sido atingida no bairro Coelho, em São Gonçalo, após uma tentativa de roubo.

A corporação, no entanto, não forneceu maiores detalhes sobre a dinâmica da ocorrência. A unidade de saúde informou que o rapaz, que não teve a identidade revelada, possui bom estado de saúde. O caso foi registrado e a investigação já está em andamento na 74ª DP (Alcântara).