Homem é baleado após flagrar agressão contra mulher em São Gonçalo

Um homem foi baleado no rosto, na madrugada deste domingo (14), no bairro da Trindade, em São Gonçalo. Ele teria sido atingido quando, de dentro do carro que dirigia, flagrou outro homem agredindo uma mulher, em uma calçada. O agressor teria feito os disparos.

Segundo relato à polícia feito por uma testemunha, que estava no automóvel com a vítima, eles estavam indo em direção à Praça da Trindade, quando flagraram a agressão. No momento em que o motorista gritou para que o acusado parasse de agredir a mulher, o criminoso sacou uma arma e atirou contra o carro.

Ferido no rosto, o condutor foi socorrido ao Hospital Estadual Alberto Torres (HEAT), no Colubandê, onde os policiais do 7º BPM (São Gonçalo) foram informados da ocorrência. O agente e a testemunha foram à 72ª DP (São Gonçalo), onde foi feito o registro. A vítima segue internada na unidade de saúde.

A Polícia Civil irá investigar o caso a fim de tentar identificar o atirador.