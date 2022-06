Homem é assassinado na Rodovia Niterói-Manilha

Um homem foi assassinado a tiros, na madrugada de hoje (30) na Rodovia Niterói-Manilha (BR-101), altura do Complexo do Salgueiro, em São Gonçalo. Segundo informações da Polícia Civil, a vítima estaria praticando assaltos na região.

O caso aconteceu por volta de 0h45. Segundo uma equipe da Polícia Militar informou à Delegacia de Homicídios, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) comunicou, via rádio, que um carro, modelo Kia Sorento, estava assaltando no sentido Niterói da rodovia. Foram feitas buscas e o veículo foi encontrado, parado, na altura do km 311.

Ainda segundo os PMs, foi dada ordem de desembarque, mas ninguém saiu do automóvel. Os PMs revolveram se aproximar e abordar o motorista. No entanto, os militares notaram que o home estava sem reação e com ferimentos de tiros na cabeça, já sem vida. A equipe de perícia da Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo, Itaboraí e Maricá (DHNSG) foi acionada.

Segundo dados preliminares da polícia, o homem, que não teve a identidade revelada, tinha 23 anos, pele parda e estava vestindo um casaco preto, calça jeans e touca preta. O cadáver foi removido ao Instituto Médico Legal (IML) da cidade, no bairro do Tribobó, onde aguara por reconhecimento e identificação.

Segundo dados preliminares da investigação, o carro onde o corpo foi achado tem suspeita de clonagem. O automóvel teria sido roubado no dia 20 de junho deste ano. O automóvel também foi apreendido e passará por perícia. Boletim de ocorrência foi registrado e a especializada vai divulgar as circunstâncias do crime.