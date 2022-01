Homem é assassinado enquanto estendia toalha no varal em São Gonçalo

Um crime misterioso abalou uma família moradora do bairro do Colubandê, em São Gonçalo, nessa segunda-feira (17). Um homem de 41 anos foi assassinado a tiros em sua própria casa. O criminoso, em ação rápida, fugiu sem deixar vestígios. A Polícia Civil está investigando o caso.

De acordo com informações da Polícia Militar (PM), uma equipe do 7º BPM (São Gonçalo) foi acionada para uma ocorrência na Rua Carlos Gianerini. A vítima, identificada como Carlos Henrique Alves Costa, havia sido morta por volta das 22h40min. Segundo a PM, a área é de atuação da facção criminosa Comando Vermelho (CV).

Segundo relato de familiares aos PMs, Carlos teria ido estender uma toalha num varal que fica na parte da frente da casa. Naquele momento, parentes ouviram sons de tiros. Quando foram ver o que havia acontecido, o homem já estava caído no chão, sem vida.

Até o momento, não há informações sobre possíveis características do assassino. A equipe de perícia da Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo, Itaboraí e Maricá (DHNSG) foi acionada ao local. Dados preliminares apontam que Carlos morreu com três tiros, sendo dois no abdômen e um no braço esquerdo.

O corpo da vítima foi removido, pelo Corpo de Bombeiros, ao Instituto Médico Legal (IML) da cidade, no bairro de Tribobó. Ainda não há informações sobre sepultamento. A Delegacia de Homicídios irá buscar testemunhas e possíveis imagens de câmeras de segurança que ajudem a desvendar o crime.