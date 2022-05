Homem é assassinado e corpo achado em porta-malas

Um homem foi assassinado e seu corpo encontrado no porta-malas de um carro, na manhã desta quarta-feira (11), no bairro de Tribobó, em São Gonçalo. De acordo com relatos preliminares, a vítima seria um motorista de aplicativo. A Polícia Civil irá investigar essa informação e apurar a motivação e circunstâncias do crime.

De acordo com a Polícia Civil, uma equipe do 7º BPM (São Gonçalo) foi acionada, via 190, para uma ocorrência na Rua Expedicionário Clóvis da Cunha Paz e Castro, em Tribobó. No local, os militares encontraram a cena de horror. O corpo da vítima, que aparentava ter 40 anos, estava amarrado e no porta-malas de um Fiab Mobi, cor preta.

Foto: Reprodução/Redes sociais

No local, não foram encontrados suspeitos do crime. A Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo, Itaboraí e Maricá (DHNSG) foi acionada, por volta de 8h12. De acordo com dados preliminares da perícia, a vítima, que não teve a identidade revelada, estava com marcas de tiro. Além disso, os braços do homem estavam amarrados.

Até o momento, não foi confirmada a identidade da vítima. O corpo estava sem camisa, com uma bermuda, e a vítima estava usando óculos. Após a perícia, o corpo foi removido ao Instituto Médico Legal (IML) da cidade e o carro encaminhado á perícia. A Delegacia de Homicídios irá investigar o caso. Foi registrado boletim de ocorrência na especializada.