Homem é assassinado e bandidos abandonam corpo em hospital de SG

Mistério em São Gonçalo. Um corpo, sem identificação, foi abandonado na porta um dos hospitais mais importantes da região, na manhã desta quarta-feira (14). Ninguém sabe, até o momento, quem deixou o cadáver na poera da unidade de saúde, tampouco a identidade da vítima, que é um homem. As polícias Militar e Civil já entraram no caso.

De acordo com informações divulgadas pelo 7º BPM (São Gonçalo), uma equipe foi acionada ao Hospital Estadual Alberto Torres (HEAT), para verificar ocorrência de um homem que teria dado entrada na unidade de saúde, após ser baleado. No local, os agentes foram informados que o homem foi deixado, já morto, por um carro não identificado.

Ainda segundo a PM, o cadáver teria sido deixado em uma rua, nos arredores do hospital. A placa do automóvel, que teria deixado o corpo no local, não foi anotada. Os policiais foram à 74ª DP (Alcântara), mas o caso deve ser encaminhado á Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo, Itaboraí e Maricá (DHNSG), especializada em situações do tipo.

O corpo será encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) da cidade, que fica no bairro de Tribobó, ás margens da Rodovia RJ-104. Na unidade, serão feitos procedimentos que possam auxiliar na identificação do corpo, além de investigar como aconteceu a morte. A intenção é localizar familiares, que reconheçam o cadáver e possam liberá-lo para sepultamento.