Homem é assassinado dentro de restaurante em Niterói

Um homem foi assassinado a tiros, na manhã desta segunda-feira (11), em um restaurante no bairro do Barreto, Região Norte de Niterói. Segundo as primeiras informações divulgadas pela polícia, a vítima trabalharia como cozinheiro no local.

De acordo com a Polícia Militar, um homem chegou, de moto, e parou o veículo em frente ao estabelecimento. Ele teria invadido o local e feito três disparos contra Michel Sabarino de Souza, que estava na cozinha.





O atirador rapidamente fugiu do local. Policiais militares do 12º BPM (Niterói) e agentes da Operação Segurança Presente foram acionados para a ocorrência. Chegando ao local, os agentes fizeram contato com o Corpo de Bombeiros para que prestasse o socorro.

Contudo, quando os paramédicos chegaram, Michel já havia morrido. A equipe de perícia da Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo, Itaboraí e Maricá foi chamada ao local. A distrital irá registrar o caso e assumir a investigação.

O corpo da vítima foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Niterói, onde familiares irão fazer o reconhecimento para, em seguida, providenciar o sepultamento. A DH irá colher depoimentos e juntar outras provas que ajudem a elucidar o crime.