Homem é assassinado dentro de casa em São Gonçalo

Crime misterioso em São Gonçalo. Um homem foi assassinado, na noite dessa quarta-feira (22), dentro da própria casa, no bairro do Jardim Catarina, em São Gonçalo. Ainda não há pistas sobre a motivação do crime. É importante ressaltar que a região é de forte atuação do tráfico de drogas, sendo um dos “quartéis-generais” da facção criminosa Comando Vermelho (CV).

De acordo com informações da Polícia Militar, uma equipe do 7º BPM (São Gonçalo) foi acionada por volta das 21h20min para uma ocorrência na Rua Grajaú. Os agentes entraram no imóvel e encontraram José Cardoso Leal Filho, de 46 anos, morto com ferimentos provocados por tiro. O local foi imediatamente isolado para que fosse acionada a equipe de perícia.

Policiais civis da Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo, Itaboraí e Maricá (DHNSG) estiveram no local. De acordo com a especializada, não foram encontradas possíveis testemunhas que pudessem ajudar a explicar o crime. A delegacia especializada abriu inquérito para apurar as circunstâncias do assassinato.

A PM informou que a vítima possuía anotações criminais anteriores. O corpo de José foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de São Gonçalo, que fica no bairro de Tribobó. O próximo passo da investigação será tentar encontrar imagens câmeras de segurança e possíveis testemunhas que ajudem a elucidar o crime.