Homem é assassinado com tiro na cabeça no centro comercial de Alcântara

Em um dos principais endereços do bairro de Alcântara, em São Gonçalo, um homem ainda não identificado foi assassinado durante a madrugada de hoje (11) com tiro na cabeça. A vítima foi encontrada na Rua Manoel João Gonçalves durante o final da noite de ontem (10). A via fica sob o conhecido viaduto do bairro e é uma das ruas do centro comercial de Alcântara por onde passam diariamente milhares de pessoas.

Policiais militares do 7º Batalhão (São Gonçalo) foram acionados já por volta das 2h de hoje (11) com a informação sobre uma pessoa ter sido baleada no endereço, porém ao chegarem no endereço os agentes encontraram o homem já sem vida. Foi então que a Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo, Itaboraí e Maricá (DHNSG) foi acionada e realizou a perícia do local para dar início às investigações sobre a autoria do crime. O corpo da vítima foi removido para o Instituto Médico Legal (IML) da área.