Homem é assassinado com tiro às margens da RJ-106

Um homem foi assassinado com um tiro, na manhã desta segunda-feira (21), às margens da Rodovia RJ-106, na altura do bairro Arrastão, em São Gonçalo. As polícias Militar e Civil foram acionadas ao local. Esta última abriu investigação para apurar as circunstâncias do crime.

De acordo com informações do 7º BPM (São Gonçalo), a unidade recebeu denúncia de que o crime havia acabado de acontecer no local. Uma equipe foi mobilizada ao local e confirmou o caso, mas não encontrou pistas sobre quem seria o assassino.

A Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo, Itaboraí e Maricá (DHNSG) foi chamada ao local. De acordo com dados preliminares da perícia, a vítima foi morta com um tiro e é do sexo masculino. Contudo, até o momento, não foi possível confirmar a identificação.

O corpo foi levado ao Instituto Médico Legal (IML) da cidade por equipes do Corpo de Bombeiros. A DHNSG abriu inquérito para apurar a identidade da vítima, assim como motivação e autoria do homicídio.

Rodovia do medo

Em reportagem publicada no dia 28 de dezembro, o jornal A TRIBUNA relatou casos de crimes que fizeram a RJ-106 receber o apelido de “rodovia do medo”. Na época, populares relataram que casos de assaltos a ônibus e tentativas de arrastão vinham sendo constantes.

Na ocasião, a PM, questionada pela reportagem, informou que “o Batalhão de Polícia Rodoviária atua em toda extensão da RJ-106. No trecho que corta o município de São Gonçalo, o patrulhamento da unidade conta com o reforço do 7ºBPM na área que margeia a via, tendo por objetivo prevenir e coibir ações criminosas.”