Homem é acusado de estuprar e tentar matar vizinha em pleno Natal

Um homem, suspeito de estuprar e tentar matar uma vizinha, em São Gonçalo, está sendo procurado pela polícia. De acordo com as investigações, o crime teria sido cometido no último domingo (25), dia de Natal, na frente da filha da vítima, de apenas três anos de idade. O Disque Denúncia divulgou cartaz com a foto do suspeito.

O acusado é Carlos Flávio da Silva dos Santos, de 27 anos. Ele já é considerado um foragido da Justiça. Ele teve pedido de prisão decretada pelo Plantão Judiciário de Niterói e é principal suspeito dos crimes de Estupro e tentativa de feminicídio. O crime aconteceu na casa da vítima, localizada no bairro Almerinda.

Quem tiver informações que ajudem a capturar e prender o homem pode entrar em contato com o Disque Denúncia pelo telefone (21) 2253-1177. 0300-253-1177; WhatsApp 921) 9.9973-1177; ou aplicativo Disque Denúncia RJ. A delegada Carla Tavares, titular da Delegacia de Atendimento à Mulher (DEAM) de São Gonçalo, responsável pelas investigações, deu detalhes sobre o caso.

“A DEAM de São Gonçalo está encarregada do caso. Agentes da especializada seguem em diligências pela região, a fim de prender o autor dos crimes. O autor usou uma tesoura para atacar a vítima, após o cometimento do estupro. O crime foi cometido na presença da filha de três anos da vítima”, explicou a delegada.

A reportagem não conseguiu localizar os advogados de Carlos Flávio.