Homem é acusado de agredir esposa e filha e tentar incendiar a própria casa, em Maricá

Na tarde de segunda-feira (6), um homem de 56 anos foi preso em flagrante por tentativa de homicídio e lesão corporal contra a esposa e a filha, na rua João Germano de Lima, bairro Jacaroá, Maricá. De acordo com informações da Polícia Civil o homem teria agredido a esposa, de 52 anos, e a filha, de 25, e em seguida tentando incendiar a casa em que elas se encontravam. Além da esposa e da filha, uma cadeirante de 86 anos, que é sogra do homem, também estava na casa no momento da tentativa de incêndio e precisou ser socorrida por vizinhos.

Segundo relato das vítimas, o homem possui histórico de violência doméstica. Ainda de acordo com o relato, a briga na última segunda-feira teria sido motivada por problemas familiares. Testemunhas afirmaram que o agressor é pastor evangélico. A polícia trabalha com a hipótese do homem ter sofrido um surto psicótico, uma vez que ele próprio estava tentando apagar as chamas quando os bombeiros chegaram.

Bombeiros conseguiram controlar rapidamente o incêndio, que teria começado em um dos quartos. As três vítimas não se feriram, já o homem sofreu queimaduras leves e precisou ser encaminhado ao Hospital Municipal Conde Modesto Leal, onde recebeu atendimento e precisou ficar em observação sob custódia da polícia. A unidade de saúde informa que o homem já recebeu alta.

A Polícia Civil informa que o homem foi encaminhado para a 82ª DP (Maricá), onde foi autuado em flagrante por tentativa de homicídio, lesão corporal e vias de fato.

Foto: (Divulgação PMERJ)