Na madrugada deste sábado, um homem foi ferido, após efetuar disparos de fuzil (arma de guerra), contra policiais do 12º Batalhão de Polícia Militar que patrulhavam o Morro do Estado, no Centro de Niterói.

De acordo com uma postagem da PM nas redes sociais, o fuzil “foi apreendido pelas equipes”, que continuavam na região, durante a manhã de hoje.

*Em apuração