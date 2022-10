Circula nas redes sociais a foto de um homem desaparecido há 15 dias, em Itaboraí, local onde foi encontrado à última vez, “sujo e com sinais de que estava há noites sem dormir”.

De acordo com o relato da ilustração, Tainer de Souza Medeiros saiu do trabalho há 15 dias e “não teve mais contato com ninguém”. Ocelular dele estava desligado.

O telefone de contato de Odilma, mãe de Tainer é (21) 98235-9230.