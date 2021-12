Homem depreda carro do namorado da ex e acaba preso em Maricá

Confusão envolvendo um homem, a ex-namorada e o atual companheiro dela terminou com prisão, em pleno Natal, no distrito de São José do Imbassaí em Maricá, nesse sábado (25). O suspeito, aparentando estar alcoolizado, ameaçou o casal e depredou um automóvel.

De acordo com informações do 12º BPM (Niterói) uma equipe foi mobilizada ao local após a mulher acionar a PM por meio do 190. A denunciante relatou aos agentes que o ex-companheiro chegou até a casa de sua mãe e começou a gritar. A equipe orientou que a mulher fizesse o registro da ocorrência na delegacia da região.

Após a orientação, os agentes seguiram patrulhando pela região. Cerca de 15 minutos depois, os PMs flagraram o suspeito golpeando o carro do atual companheiro da denunciante com um capacete. De acordo com os agentes, o automóvel teve os vidros quebrados. Os policiais tentaram imobilizar o acusado, que resistiu à abordagem.

A equipe policial precisou algemar o suspeito, que estava fora de si. A ocorrência foi registrada pela 76ª DP (Niterói), onde o acusado foi autuado e preso em flagrante. Ainda segundo a Polícia Militar, o acusado possui passagens pela polícia por furto, porte ilegal de arma de fogo e tráfico de drogas.