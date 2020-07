Homem de confiança do líder do tráfico no Salgueiro é preso

Uma operação conjunta, das policiais Civil (73ª DP/Neves) e Polícia Militar (7º BPM), resultou na prisão, na manhã dessa quarta-feira (22), de um criminoso, que segundo os agentes seria um dos principais homens de confiança do líder do tráfico no Complexo do Salgueiro, em São Gonçalo. Pretinho, como é conhecido, foi preso no bairro de Itaúna, e com ele foi apreendido mais de 700 pinos de cocaína.

A polícia havia recebido a informação sobre a localização de Pretinho, no bairro de Itaúna, e também o relato que ele teria ligação com outro criminoso apontado como líder da venda de drogas no conjunto de comunidade do Salgueiro, e da facção Comando Vermelho (CV), o Rabicó. Após um cerco montado junto a uma residência, os policiais prenderam o criminoso. Na ação foi apreendido: grande quantidade de drogas, 1 pistola calibre 9 milímetros; 3 carregadores; 1 rádio comunicador; e recuperada uma motocicleta roubada.