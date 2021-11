Vídeo: Homem cai durante voo de parapente em Charitas

Um homem caiu, durante um salto de parapente, na manhã desta quinta-feira (18), no bairro de Charitas, Zona Sul de Niterói. Uma equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada e socorreu o esportista ao Hospital Estadual Azevedo Lima (HEAL), no Fonseca, Região Norte de Niterói.

De acordo com a corporação, o acionamento aconteceu ás 11h10min. O parapentista, identificado como José A. de Lacerda, de 48 anos, caiu na Rua Clotilde Maria Linhares Pinsky, altura do número 555. O estado de saúde dele inspira cuidados. Ele segue recebendo atendimento na unidade de saúde.