Homem baleado na cabeça recebe alta em Niterói

Um ex-policial militar, de 52 anos, que foi baleado na cabeça durante um ataque na tarde de ontem (16) na Rua Desembargador Lima Castro, em frente ao Detran do Fonseca, na Zona Norte, recebeu alta médica. Na mesma ação em que ele foi baleado uma mulher foi morta.

De acordo com a Secretaria Estadual de Saúde, o homem que foi atendido no Hospital Estadual Azevedo Lima (HEAL) recebeu atendimento médico e foi liberado.

Segundo a Polícia Militar, a vítima teve perfurações no crânio, com entrada e saída do projetil. Além da cabeça, o ombro esquerdo e o dorso foram atingidos por tiros.

O CASO – Uma mulher foi morta a tiros na saída do Detran, no bairro Fonseca. Ela estava em um veículo modelo Jeep, quando um homem em uma moto parou ao lado do carro e efetuou disparos com uma arma de fogo. A mulher morreu no local e o ex-policial foi socorrido por um popular levado para o HEAL.

O caso segue sob investigação da Divisão de Homicídio de Niterói e São Gonçalo (DHNSG).