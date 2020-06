Homem assassinado por traficantes e enterrado em Várzea das Moças

A Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNSG) passou a investigar a ação de traficantes que atuam no bairro Várzea das Moças, que além da venda de drogas ainda estão envolvido em assassinatos na região.

Na noite de segunda-feira (08) policiais do 12º BPM foram até a Estrada Itália, no mesmo bairro, onde segundo os moradores havia o corpo de um homem, que seria de José Roberto Peixoto, que foi assassinado e enterrado por traficantes.

Os moradores disseram o local onde o corpo estaria enterrado e os policiais usaram uma escavadeira para confirmar a denúncia. Em seguida o Corpo de Bombeiros e a DHNSG foram chamados e finalizaram a retirada do corpo da vítima. A DH deve ouvir os parentes da vítima para obter mais informações e as circunstâncias do crime para identificar os assassinos.