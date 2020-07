Homem arromba, invade e furta igreja evangélica no Centro de Niterói

As polícias Civil e Militar de Niterói estão buscando a identificação de criminosos que estão fazendo várias vítimas no Centro, promovendo roubos, arrombamentos e furtos em diversos estabelecimentos, entre os quais até igrejas. Na mais recente ocorrência do gênero, entre a noite de sexta-feira (03) e a madrugada de sábado (04), um homem arrombou e invadiu o Templo da Assembleia de Deus, Central, na Avenida Marquês de Caxias, depredando, revirando e furtando diversos objetos do local.

Como se não bastasse, antes de fugir, o bandido ainda defecou no pátio e na cozinha da igreja. A polícia apurou que o homem teria pulado e um muro de um terreno ao lado da igreja e a parir dali arrombado uma porta e acessado as dependências do templo. Câmeras de segurança registraram a presença do intruso, e as imagens já estão em poder da 76ª DP (Centro), que investiga para identificar o grupo criminoso que já arrombou diversos estabelecimentos do centro nos últimos dias.

Há cerca de duas semanas atrás, a capela de São Jorge, situada na Rua Dr. Alcides Figueiredo, também no Centro, foi arrombada e invadida por bandidos, que furtaram vários objetos. A incidência de casos de arrombamentos em estabelecimentos situados sobretudo no Centro de Niterói vem contrastando com os mais recentes números divulgados no mês de maio do Instituto de Segurança Pública, que havia colocado Niterói em patamar de destaque no combate a violência na cidade.