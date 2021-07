Homem arromba farmácia e furta quase R$ 2 mil

Um homem foi preso, na madrugada dessa quinta-feira (29), acusado de invadir e furtar dinheiro de uma farmácia, localizada no bairro do Barro Vermelho, na cidade de São Gonçalo. Segundo informações da Polícia Militar, existe suspeita de envolvimento do suspeito com a facção criminosa Comando Vermelho (CV).

De acordo com informações do 7º BPM (São Gonçalo), uma equipe foi acionada, por meio do serviço 190, ao estabelecimento, localizado na Rua Dr. Getúlio Vargas, altura do número 2.200, com a informação sobre o crime. Uma equipe foi mobilizada na tentativa de confirmar a informação.

Ainda de acordo com os policiais, em buscas pela região, encontraram um suspeito. Ele foi revistado e, com o homem, encontrados R$ 1,9 mil em espécie. De acordo com o batalhão, o acusado furtou o dinheiro após arrombar a porta da farmácia e invadir o estabelecimento.

Os policiais prenderam o suspeito em flagrante e o dinheiro, encontrado com ele, foi apreendido. Policiais militares conduziram o homem à 73ª DP (Neves), central de flagrantes da região. Na sequência, o acusado será encaminhado ao sistema prisional, onde passará por audiência de custódia.