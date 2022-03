Homem arromba casa para furtar, mas acaba preso em Maricá

Policiais militares prenderam em flagrante um homem que arrombou e invadiu uma casa, no bairro de Guaratiba, em Maricá, na noite dessa segunda-feira (14). De acordo com os agentes, o suspeito estava tentando furtar itens do imóvel.

Segundo informações do 12º BPM (Niterói), militares que estavam em patrulhamento flagraram o homem em atitude suspeita dentro de uma residência na Avenida Maysa. Os policiais afirmaram que o acusado tentou se esconder no local após ver a viatura.

Os agentes montaram um cerco e conseguiram abordar o suspeito. Com ele, os militares afirmam terem encontrado pertences furtados de várias casas na localidade. Além disso, a porta do imóvel onde ele foi detido estava com a porta arrombada. O homem foi identificado, tem 33 anos, e recebeu voz de prisão em flagrante.

A 76ª DP (Niterói) registrou o caso.