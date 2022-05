Agentes da Polícia Rodoviária abordaram e prenderam, na madrugada deste domingo (01) um homem que estava com uma pistola 9mm, na RJ-104, na altura do bairro do Colubandê, em São Gonçalo.

Segundo os policiais, o possível criminoso estava subindo na garupa de uma moto no momento da abordagem, que se ocorreu de forma preventiva. Além da arma, também foi apreendido um carregador alongado. O caso foi encaminhado para a 73ª DP, em Neves.