Homem armado é detido ao tentar fugir da polícia

Perseguição policial na cidade de São Gonçalo, Região Metropolitana do Rio de Janeiro terminou com a detenção de um homem armado, que transportava drogas. Segundo as primeiras informações, o caso aconteceu nas adjacências do bairro da Trindade. A ação foi coordenada por policiais militares da Operação Segurança Presente, que reforçam o policiamento no município.

De acordo com os policiais, a equipe desconfiou de um carro, modelo Volkswagen Fox, que iniciou fuga quando os agentes deram ordem de parada. Mas a perseguição durou poucos metros, quando os policiais alcançaram o suspeito. Foi feita revista ao veículo e, dentro do automóvel, foram encontrados uma arma, 13 cartulhos, dois vidros de lança perfume e um tablete de erva seca, segundo informações divulgadas pelos policiais.

O homem foi detido e conduzido à 73ª DP (Neves), central de flagrantes, que irá fazer a avaliação da ocorrência e determinará se o suspeito ficará preso. O acso acontecue pouco depois das 7h. Todo o material encontrado foi apreendido e levado para a distrital.