Homem acusado de atirar em mulher trans é preso em São Gonçalo; vídeo

Acusado de ter atirado, na semana passada, no rosto da transexual Nikole Dellveck, de 25 anos, na Praça São João, no Centro de Niterói, Marciano da Silva Marques – vulgo “Marcinho” – foi detido e conduzido, há pouco, para a 76ª Delegacia de Polícia, no Centro.

Ele foi localizado na comunidade da Caroba, em Santa Luzia, São Gonçalo, e conduzido pelas equipes policiais da 4ª Companhia do Grupo de Ações Táticas e do 7º Batalhão de Polícia Militar (vídeo).

O caso aconteceu na segunda-feira (21), quando Nikolle sofreu o ataque e ficou com uma bala alojada entre o pescoço e o rosto. Ela foi internada, por dois dias, no Hospital Estadual Azevedo Lima, por conta da gravidade dos ferimentos.

Suspeita-se que a violência tenha ocorrido por motivação de preconceitos de gênero e religioso: além de mulher trans, Dellveck pratica religião de matriz africana.

Na última quinta-feira (26), ela foi ouvida, em depoimento à 76ª DP. O caso segue em investigação.

Marciano responderá por homicídio qualificado, na forma tentada, racismo e injúria por preconceito.

O filho dele, um adolescente de 17 anos, ajudou o pai (Marciano), na fuga, e foi preso na última terça-feira (29), por pática de ato infracional análogo aos delitos de tentativa de homicídio.

O menor responderá por ato infracional análogo aos delitos de homicídio qualificado na forma tentada e por fato análogo a racismo e injúria por preconceito.